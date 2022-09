Hiling ni Xian Lim, natupad!

BY Rommel Gonzales

Dininig ang dasal ni Xian Lim na maging direktor sa GMA!

Para sa kanyang directorial debut ay isang episode ng Wish Ko Lang ang ipinagkatiwala kay Xian ng Kapuso Network.

Answered prayer ito dahil ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, kausap namin si Xian at natanong naMin siya kung bukod sa pag-arte ay wish ba niYA na bigyan rin siya ng proyekto ng GMA bilang isang direktor?

“Iyon nga po e, ngayon po mga Kapuso nananawagan po ako sa mga boss na nanonood, kung naka-record man po ito sana po ay i-share nyo rin po ito,” birong reaksyon ni Xian sa tanong namin.

“Sobra! I hope they can give me an opportunity, iyon nga po, more projects and makapagdirek at makapagsulat po sa kanila.”

Nais rin ni Xian, kung mabibigyan ng pagkakataon, na idirek ang kanyang sarili sa isang teleserye ng GMA.

“Definitely, of course, of course! That’s something na parang kumbaga pinaplano ko siya, iniisip ko regularly na parang, ‘Paano kaya ako kung ididirek ko ang sarili ko?’

“How is that gonna be?

“So that’s gonna be a challenge pero definitely that would be a dream come true para sa akin.”