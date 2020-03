Hilda, Maricel, Sharon, Anne, Jaclyn, Charo: Mga matatapang na aktres, inspirasyon ng kababaihan

TANAW-BALIK:

Ni: Ruel Mendoza

Ang buwan ng Marso ay para bigyan ng importansya ang mga kababaihan. Sa pamamagitan ng International Women’s Month, nabibigyang pansin ang bawat kontribusyon ng babae sa mundo, anuman ang kata­yuan niya sa buhay.

Sa larangan ng pelikula, naiiba na ang papel ng kababaihan. Tapos na ang panahon na pang-leading lady lang o pangdekorasyon lamang ang babae. Hindi na sila mga mahihina, madaling paiyakin, sinasaktan at kailangan iligtas. May sariling direksyon na ang kababaihan sa sining at napatunayan na ‘yan sa ilang mga pelikula simula pa noong Dekada ’70.

Balikan natin ang mga babaeng ito na nagbigay inspiras­yon sa mga kababaihan ngayon…

***

INSIANG (1976)

Mula sa direksyon ni Lino Brocka, lumaki si Insiang (played by Hilda Koronel) sa buhay na hindi niya pinili. Meron siyang mapang-abusong ina na si Toyang (Mona Lisa), ang kanyang boyfriend na si Bebot (Rez Cortez) na hindi siya mapanindigan, at isang lalake (Ruel Vernal) na pinagsamantalahan ang kahinaan niya. Ang lahat ng ito, bagama’t naging pagsubok kay Insiang, ay hindi nagpahina sa kanya. Ayaw na niyang maging biktima at naitama niya ang lahat ng pagkakamali sa kanya ng mga taong inakala niyang ipagtatanggol siya.

***

BITUING WALANG NINGNING (1985)

Bagama’t isang komiks character ang singer na si Dorina Pineda (played by Sharon Cuneta), naka-relate ang maraming kababaihan sa kanyang simpleng mga pangarap at ang mapantayan at malagpasan ang kanyang idolo na si Lavinia Arguelles (Cherie Gil) na pinahiya at inapi ang kanyang pagkatao. Walang sasa­kit pa sa panlalait ng kapwa mo babae. Kaya pinatunayan ni Dorina na ang kanyang bituin ay mas kikinang pa kay Lavinia. Pero alam niyan­g may hangganan ang lahat at piliin niya ang mas tahimik na buhay.

***

MILA (2001)

Ang ipaglaban ang kara­patan ng kapwa niya guro ang siyang sigaw ni Mila (played by Maricel Soria­no). Kinalimutan ni Mila ang mga sarili niyang problema na hindi puwedeng pumantay sa nasaksihan niyan­g hirap ng maraming public school teachers sa ating bansa. Hango ang kuwentong ito sa isang tunay na guro na si Anita Pamintuan.

***

ANG BABAENG HUMAY­O (2016)

Pagkaraan ng labing-taong pagkakakulong sa isang krimen na hindi niya ginawa, naging hangad lang ni Horacia Somorostro (played by Charo Santos-Concio) na alamin ang katotohanan at maparusahan ang taong pinagdusa siya ng matagal na panahon. Pinagbasehan ng kuwento ni Horacia ay ang short story ni Leo Tolstoy na “God Sees the Truth but Waits”.

***

PATAY NA SI HESU­S (2016)

Ang tapang ng isang single mother ang pina­kita ni Iyay (played by Jaclyn Jose) sa kanyang apat na anak noong malaman niyang pumanaw na ang asawa niyang si Hesus. Gumawa siya ng paraan para madala niya ang kanyang mga anak sa Dumaguete para makita nila ang kanilang amang nakaburol. Iniwan man si Iyay ni Hesus, pero nasa puso niya ang magpatawad at ipagpatuloy ang kanyang buhay.

***

BUYBUST (2018)

Hindi ordinaryong babae si Nina Manigan (played by Anne Curtis). Isa siyang anti-drug enforcement agent na ang assignment ay ang patumbahin ang isang notoriou­s druglord na ginawang taguan ang slum area sa Maynila. Naging biktima na siya noon ng isang trahedya at hindi siya papa­yag na mauwi sa wala ang kanilang misyon, kahit na ang nakasalalay dito ay ang buhay niya at ng kanyang mga kasama.