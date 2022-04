Higit P700M pananim wasak

Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Agaton sa sektor ng agrikultura kung saan umabot sa P703.3 milyon ang kabuuang halaga ng nasirang pananim, ayon sa Department of Agriculture (DA).

Ayon sa tala ng DA, 11,666 magsasaka ang naapektuhan dahil sabagyo.

Umabot din umano sa 17,530 ektarya ang pananim na sinira niAgaton sa Western Visayas, Eastern Visayas, ZamboangaPeninsula, Soccsksargen at Caraga.

Karaniwan sa mga nasirang produkto ay palay, mais, ilan pang high value crops at mga alagang hayop.

“These values are subject to validation. Additional damage and losses are expected in areas affected by Agaton,” saad ngDA.

Sumampa umano sa P660.06 milyon ang halaga ng pinsala sataniman ng bigas, P21.5 milyon sa mga high value crops habangP21.1 milyon sa taniman ng mais. (Mark Joven Delantar)