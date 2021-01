Higit P1B kita ng BOC sa overstaying container

Nasa mahigit 3,500 overstaying container ang dinispatya ng Bureau of Customs (BoC) simula Enero hanggang Disyembre 2020.

Nagbunga ito ng P1.076 bilyong kita ng ahensiya sa ginawang public auction sa mga laman ng container kabilang ang TV, tiles, plywood at iba pa.

Bukod sa aspektong pinansyal, malaki din umano ang tulong ng naturang hakbang ng BCC upang pagaanin ang pagnenegosyo dahil nabawasan at lumuwag ang mga pantalan nito.

Ang mga overstaying na container ay mula sa mga nahuli at inabandona ng mga may-ari nito sa hindi malamang dahilan at base sa Section 1141 ng Customs Modernization and Tariff Act, ang mga bagay na subject for disposition ay maaaring i-donate, o ideklarang for official use ng bureau, o ibenta sa isang public auction. (Mina Navarro)