Higit isang milyong Pilipino, nabakunahan na!

Mahigit nang isang taon ang lumipas mula noong tumama ang pandemyang Covid19 sa ating bansa at sa buong mundo, bagay na talaga namang terible ang naging epekto. Kaya naman pursigido ang mga health at medical practitioners dito sa atin at sa iba pang mga bansa upang makahanap ng mga pamamaraan upang tapusin na ang krisis na ito.

Agresibo ang lahat na lutasin ang problema at bahagi ng pagsisikap na ito ang pagbibigay ng karampatang bakuna. Maraming bakuna na ang lumabas na tinuklas at idinevelop ng mga siyentipiko mula sa iba’t-ibang bansa. Ganun pa man, sadyang hindi parin sapat ang supply ng bakuna para maturukan ang lahat ng populasyon di lamang dito sa atin ngunit maging sa buong mundo.

Kaya naman ating ikinalulugod na kahit may isyu sa supply, marami na sa ating mga kababayan ang nakatanggap na ng bakuna kontra Covid19. Ayon nga sa Palasyo, nasa mahigit isang milyong Pilipino ang nabakunahan na. Base sa datos na inilabas ng Palasyo nitong Lunes, April 12, nasa 1,007,356 Pilipino na ang nakatanggap ng first dose ng bakuna kontra Covid19 habang 132,228 naman ang tumanggap na ng pangalawang dose. sa priority group o A1 na kinabibilangan ng medical frontliners, nasa 848,986 ang nabakunahan ng first dose at 116,183 naman sa kanilang hanay ang tumanggap ng second dose.

Habang tinitipa natin ang pitak na ito, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng bakuna sa ating mga kababayan hindi lamang sa sektor pangkalusugan, kundi pati na rin ang mga residente na nasa priority list mula sa iba’t-ibang lungsod at munisipalidad sa ating bansa, kabilang dito ang mga may comorbidity at ang mga senior citizen.

Sa katunayan, sa kasalukuyan ay ikatlo na tayo sa pinakamaraming nabakunahang mamamayan sa ating mga kapitbahay sa ASEAN kung saan ang Indonesia ang una na may 14.7 million locals vaccinated, sumunod ang Singapore na may 1.7 million habang tayo ay may 1.1 million.

Kaugnay sa isyu ng supply ng bakuna, doble kayod ngayon ang mga eksperto kasama na ang Vaccine Expert Panel ng ating gobyerno upang makagawa ng kaukulang hakbang para matugunan ito. Nabasa natin sa balita na pinagaaralan na ng vaccine experts ng Department of Science and Technology (DOST) ang pagbibigay ng magkaibang brand ng bakuna para sa first at second dose nito. Ayon sa mga eksperto, maaari naman itong gawin basta’t siguruhin lamang na mayroong specific guidelines para dito upang maiwasan ang problema. Sa ngayon ay ipagdasal natin ang ating mga eksperto na sana’y matapos nila agad ang pag-aaral kaugnay nito.

Mahigpit na paalala mula sa mga eksperto at sa World Health Organization, panatilihin ang pagsunod sa minimum health protocols kabilang ang palaging pagsusuot ng face mask at face shield, madalas na paghuhugas ng mga kamay at social distancing kahit na tayo ay mabakunahan na. Ang lahat kasi ng mga ito ang tamang formula para labanan ang paglaganap pa ng virus.

Para naman sa ating mga kababayan na hindi parin kumbinsido na magpabakuna, hindi po biro ang napakataas na numero ng mga kaso ngayon, kaya atin pong panawagan na huwag matakot ang lahat dahil masusing inaral ang mga bakunang pinayagan ng gobyerno na gamitin dito sa atin. Importante na magpabakuna na ang mga kabilang sa priority list upang mas mapabilis nating makamit ang herd immunity na ating kailangan, hindi lamang para sa atin kundi para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. At ang pinaka-importante sa lahat, patuloy at sama-sama pa rin tayo sa pananalangin sa Panginoon na matapos na ang kasalukuyang pandemya.