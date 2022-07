Higit 8K iskul apektado ng lindol, 35 wasak

Umabot sa 8,027 paaralan ang apektado ng pagguho at pagkasira ng mga kalsada sanhi ng malakas na pagyanig na dulot ng magnitude 7 lindol na sumentro sa Abra.

Sa ipinalabas na report ng Department of Education (DepEd), nasa 35 paaralan mula sa 15 school division offices sa Luzon ang nagtamo ng infrastructure damages sanhi ng magnitude 7 na lindol sa Abra at ilang katabing probinsya.

Ayon sa initial data ng Rapid Assessment of Damages Report (RADaR) ng Disaster Risk Reduction and Management Service (DRRMS), nagdulot ng matinding pinsala sa loob at labas ng 11 paaralan mula sa Region 3 (Central Luzon), siyam na paaralan sa Region 2 (Cagayan Valley), walong paaralan mula sa Cordillera Administrative Region (CAR) at pitong apektadong paaralan sa Region 1 (Ilocos Region) sanhi ng malakas na pagyanig.

Umaabot naman sa P228.5 million ang naitalang report ng DRRMS na initial estimated cost para sa earthquake’s reconstruction and rehabilitation of the damaged schools.

Una nang dumalo ang ilang opisyal ng DepEd sa 1st Response Cluster Meeting at National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) Virtual Emergency Operations Center para malaman ang gagawing sitwasyon sa mga naapektuhan ng lindol.

Nagpatawag na ng emergency meeting ang DepEd kasama ang Regional and Division DRRM Coordinators ng ilang apektadong lugar upang magbigay sila sa update sa naganap sa kani-kanilang nasasakupan kasabay nito ang pagkuha ng impormasyon kung may mga guro, non-teaching personnel at mag-aaral ba na naapektuhan ng naganap na pagyanig. (Vick Aquino)