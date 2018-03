Higit 60 patay sa sobrang lamig sa Europa

Higit sa 60 katao ang patay sa sobrang lamig sa Europa kung saan pinakamarami dito ay sa Poland na may 23 ang natodas dahil sa sub-zero temperatures.

Karamihan sa mga namatay sa Poland ay ang mga tinaguriang ‘rough sleepers’ o mga taong natutulog lang sa kalsada, parke, bus station at iba pang open space.

Idinadaan na lang nila sa pag-inom ng alak ang sobrang lamig pero nang pumalo sa -15C ang temperatura nitong mga nakalipas na araw, hindi na nila ito kinaya hanggang sa kanilang ikamatay.

Naitala din ang patay dahil sa sub-zero temperature sa Slovakia, Czech Republic, Lithuania, France, Spain, Italy,­ Romania, Serbia, Slovenia, Britain, Netherlands, Sweden at Norway.

Isa sa tatlong namatay sa Spain ay natutulog sa abandonadong trak.

Ang sobrang lamig sa Europe ay dulot ng sinasabing Siberian wea­ther system kung saan binansagan ito na ‘the Beast from the East’, ‘Siberian bear’, at ‘snow cannon’.