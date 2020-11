Higit 2M estudyante nag-aaral sa dilim

Sampung porsiyento ng kabuoang bilang ng mga estudyante sa bansa ang nag-aaral sa dilim dahil sa kawalan ng kuryente sa kanilang lugar.

Lumutang ang kalagayang ito ng may 2.25 milyong estudyante sa pagtatanong ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa deliberasyon sa Senado ng panukalang budget ng Department of Education at Department of Energy.

Tinanong ni Recto si Senador Sherwin Gatchalian, sponsor ng budget ng DOE kung ilan ang bilang ng household na walang kuryente sa kasalukuyan at sinagot naman ng huli na 2.2 milyon.

“That it is safe to say that 10 percent of our DepEd enrollees are from homes without light or power,” sabi ni Recto kaya lalo aniyang mahihirapan ang iba na mag-aral ngayong distance learning. (Dindo Matining)