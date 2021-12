Higit 2K sa NCR balik-eskuwela na

Mahigit 2,000 public elementary at senior high school (SHS) student sa Metro Manila ang magsisimula na ng face-to-face classes ngayong araw.

Ayon kay Wilfredo Cabral, officer-in-charge ng Department of Education (DepEd) office for the undersecretary of human resources, naka- set na ang pagbabalik ng mga mag-aaral sa Lunes sa ilalim ng alert level 2 ng NCR.

“We are one of the last na nag-face-to-face classes because our alert level is just below level 2,” ayon sa panayam kay Cabral.

Pasok ang 28 Metro Manila school sa 177 paaralan na kasama sa pilot phase ng face-to-face classes na sinimulan noong Nobyembre ng 120 public and private school ang pasukan na kung saan Kindergarten hanggang Grade 3 at SHS mula sa 28 school ang aasahan na papasok na.

Nilinaw pa ni Cabral na dumaan sa thorough preparation ang lahat ng mga kalahok na paaralan at sinisiguro na mayroon silang safety seal bilang school safety assessment tool at mahigpit na paiiralin sa lahat ng paaralan ang health protocols sakaling may may positibong guro o mag-aaral sa COVID-19 at may nakaantabay na ambulansiya sa labas ng paaralan.

Giit naman ng Cabral na kapag nagkaroon ng kaso ng Covid-19 sa isang paaralan at agad na ititigil ang klase.

“If there is a case, whatever the variant, please stop our implementation immediately [ng face-to-face], “ayon pa dito.

Samantala, magpapatuloy naman ang distance module learning ng mga mag-aaral na hindi kasama sa face to face. (Vick Aquino)