Higit 14K bagong pulis wanted sa PNP

Plano ng Philippine National Police (PNP) na mag-hire ng 14,208 bagong pulis sa susunod na taon, base sa kanilang 2023 proposed budget.

Sa kabuuang kukuning bagong pulis, 1,000 ay para sa bagong itatag na posisyon habang ang 13,208 ay para tapalan ang mga bakanteng posisyon.

“Suportado naman ni Batangas Rep. Ralph Recto ang planong hiring o pagkuha ng bagong pulis ngunit nararapat umanong unahin ang matapalan o ma pil-apan ang mga bakantang posiyon sa halip na ang pagbuo ng bagong posisyon.

“If the PNP will succeed in hiring that many personnel, it will be the biggest in years…If hiring targets will be achieved, the PNP will have a 227,410 men and women in uniform next year,” ayon kay Recto. (Eralyn Prado/Billy Begas)