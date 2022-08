Higit 13M excited sa balik-eskuwela

Mataas ang bilang ng mga nagpapatala para sa nalalapit na pasukan na pagsisimula ng school year 2022-2023.

Ito ang inihayag sa press briefing sa Malacañang ni Department of Education (DepEd) Spokesman Atty. Michael Poa kasunod ng mga ginagawang paghahanda ng ahensiya para sa face-to-face classes ng mga estudyante.

Ayon kay Poa, sa ngayon ay nakapagtala na sila ng mahigit 13 milyong enrollees at inaasahang tataas pa ito hanggang sa dumating ang mismong araw ng pasukan sa Agosto a bente dos.

“Tuloy-tuloy pa rin po ang ating enrollment although the turnout is significantly higher than that of the previous years; as of today po, we already have 13.152 million enrollees or enrolled learners ‘no. As to the turnout, noong first pa lang po napansin na natin that this was significantly higher because noong first day pa lang ng enrollment, nakapagtala po tayo ng 3.3 million as compared to last year’s first day enrollment na nasa 222,000 lang po,” ani Poa.

Ang mataas aniya na bilang ng mga enrollee ay indikasyon na maraming estudyante ang nasasabik na sa face-to-face classes matapos ang dalawang taon na hindi nakapasok sa paaralan ang mga mag-aaral dahil sa COVID pandemic kaya sa bahay lamang ang mga ito nag-aral sa pamamagitan ng online class.

Ipinaalala ng opisyal na hindi pa tapos ang problema sa COVID19 kaya tuloy-tuloy aniya ang kanilang paalala na magpabakuna ang mga estudyante para sa kanilang kaligtasan laban sa mabagsik na virus. (Aileen Taliping/Vick Aquino)