Higit 10K COVID pasyente nakinabang sa ayudang medical ni Salceda

Todo pasalamat ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) kay Albay 2nd district Rep. Joey Sarte Salceda sa tulong niyang paglaanan ng pondo ang programa nitong ‘Medical Assistance for Indigent Patients (MAIP)’ na pinakinabangan ng mga 10,888 pasyenteng iginupo ng Covid-19 ngayong 2021.

Sa liham kay Salceda na may petsang Disyembre 15, 2021, sinabi ni Dr. Eric Raymond N. Raborar, BRTTH Medical Director, na sa pamamagitan ng MAIP ay naisakatuparan nila ang mahahalagang hakbang at layunin “sa kabila ng mga hamong inilatag ng Covid-19 pandemya.”

“Taos puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta sa BRTTH, sa MAIP at sa mga pasyente namin. Sa lubos ninyong suporta, naisakatuparan namin ang mga ayudang medical sa lahat ng aming pasyenteng na-Covid o may ibang sakit, lalo na ang mahihirap na hindi kaya ang matataas na singil ng mga pribadong pagamutan,” madiing pahayag ni Dr. Raborar sa liham niya.

Bilang suporta sa tugon nito sa pandemya, ang BRTTH na may 250 – 300 kama ay tumanggap ng mga P135 milyong ayudang pundo ngayong 2021. Sa pangkalahatan, gumasta ito ng P431,832.232, kasama ang P187,235,956.86 sagutin ng PhilHealth at P140,272,464.63 iba pang singilin. Noong Setyembre 15, 2021, ginawang pang-Covid na lamang ang BRTTH, bagama’t tumanggap pa rin ito ng ibang maseselang kaso ng sakit na hindi Covid.

Lalong pinalawak din ng BRTTH ang tugon nito sa pandemya sa pamamagitan ng pagtalaga nito ng ‘Triangle Response Team’ kasama ang tatlong ‘district hospitals’ ng Albay — ang Ziga Memorial District Hospital, Legazpi City Hospital, at ang Josefina Belmonte-Duran Albay Provincial Hospital sa una, ikalawa at ikatlong distrito ng lalawigan.

Sa ilalim ng tugon ng BRTTH sa pandemya, ginawang libre lahat ng mga serbisyo nito pati gamut, MRI, CT scan, X-ray, serbisyo ng BRTTH BioMed technicians, at iba pa. Sa 2021 ulat ng BRTTH, sinasabing napabababa nito sa 65% ang hawaan ng pandemyang Covid sa lalawigan.

Sa pagbabakuna naman, nakatala sa ulat na nitong nakaraang Disyembre 23, umabot na sa 731,523 ang nabakunahan sa Albay katumbas ng 70% ng ‘herd immunity population target’ nito. Sa buong bilang, 73% ang nakatanggap na ng kanilang una at ikalawang ineksiyon, 37% ang wala pang ikalawang ‘dose.’ Sa talaan, lumalabas din na 108% ang nabakunahan sa Legazpi City na ibig sabihin ay may kasamang hindi residente ng lungsod, samantalang 63% naman ang nabahunahan sa Tabaco City.

Patuloy ang mga inisyatibong isinusulong ni Salceda upang lalong mapaunlad and BRTTH at makatugon ito sa mga pangangailangang medical ng buong Bikol. Layunin ng House Bill 8856 na inihain niya sa Kamara noong 2019 na gawing lalong modern ang mahigit 100-taong ospital upang matugunan nito ang mga pangkalusugang pangangailangan sa Kabikulan lalo na sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes kung saan ang mahihirap ay kulang sa kakayanang magpagamot sa Maynila. Ang BRTTH ay itinuturing na “Phiippine General Hospital” sa Timog Luzon.

Kulang man sa yaman at kakayanan, ayon kay Salceda ay patuloy na sinisikap ng BRTTH na lalong palawakin ang mga sebisyo nito para matugunanan ang mga pangangailangan medical ng mga Bikolano at matupad ang mandato nito mula sa DOH na magsilbing “combined Heart, Lung, Kidney, at Cancer center” sa Kabikulan.

Ang BRTTH na dating isang ‘US Army barracks hospital’ ay isang “ISO-certified institution” na mula pa noong 3012. Kasalukuyang binabalangkas ang “Strategic Plans” bilang isang ‘premier health facility’ batay sa Philippine Governance System.