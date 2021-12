Higit 100 Pinoy stranded sa Africa

Nahihirapan ang Department of Foreign Affairs (DFA) na mapauwi sa bansa ang mga Pilipinong stranded sa South Africa dahil sa panganib ng Omicron COVID variant.

Ito ang inihayag sa Laging Handa press briefing ni DFA Undersecretary Sara Lou Arriola sa harap ng ikinakasang repatriation efforts ng gobyerno sa December 10 at 13.

Ayon kay Arriola, humigit kumulang sa 100 Pilipino ang stranded sa pitong mga bansang nasa red list sa Europe at pitong mga bansa rin sa South Africa.

“We have more or less 50 Filipinos stranded in Europe and we just received words from our post sa South Africa na mayroon pong around 49,” ani Arriola.

Mayroon na aniya silang inaayos na repatriation sa December 10 at 13 mula sa Netherlands para maasistehan ang mga Pilipinong nais na umuwi sa bansa ngayong holiday season.

Lahat ng mga papauwiing stranded Pilipino mula sa Europe ay ididiretso sa Netherlands para makasabay sa repatriation. (Aileen Taliping)