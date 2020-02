High School for Sports ni Angara inaprubahan

INAPRUBAHAN na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang batas na magtatayo ng Philippine High School for Sports.

Nagkakaisang pumayag ang 21 senador para suporta­han ang Senate Bill No. 1086 o ang batas na magbubuo at magtataguyod sa Philippine­ High School for Sports at magbibigay din ng pondo para sa karampatang pagsasanay ng mga estudyante na may naka­kaangat na abilidad para sa pagiging kompetitibo sa sports.

“We are all waiting for the day when we will be able to watch more of our homegrown athletes competing at the world stage and seeing them bring home glory for the country. Students who have shown their early potential of excelling in sports for a sports-related career while undergoing quality secondary education,” ayon sa may akda ng panukalang batas na si Senator Sonny Angara.

Ang panukalang batas na inisponsoran ni Senator Sherwin Gatchalian ay mapa­pabilang sa Department of Education (DepEd) na siya namang makikipag-coordinate sa Philippine Sports Commission­ (PSC) para sa policy at program formulation. (Lito Oredo)