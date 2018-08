High I.Q. si Jordan – Guiao

ISANG problema ng Team Pilipinas ang oras ng praktis – kapos daw ang binibigay na 50 minutes ng organizers ng 2018 Asian Games.

Kailangang sulitin ng team ni Yeng Guiao ang practice time sa Gor Pulo Gadung gym sa Jakarta.

Mula Huwebes, may limang araw lang – kulang limang oras – na ensayo ang mga Filipino para maipagamay kay Jordan Clarkson ang sistema ng team.

“Our only problem is the regular practice is arranged by the organi­zers, nakaka-practice namin siya (Clarkson) 50 minutes lang,” lahad ni Guiao.

Kagandahan lang ay madaling maka-adjust ang Cleveland Cavaliers guard.

“High IQ talaga, he caught on the plays 35-40 minutes, picked them up really fast,” dagdag ng NLEX coach. “We hope that by the China game, they become natural, automatic, our cohesiveness with him.”

Pagkatapos ng 96-59 win ng Pilipinas kontra Kazakhstan, Huwebes nang umaga na siya ring dating ni Clarkson sa Jakarta, nag-ensayo agad ang team kinahapunan.

Pero hindi na pinatagal dahil lahat pagod, lalo ang Fil-Am na ga­ling sa 17-hour flight mula US.

Umaasa si Guiao na sana ay makapag­laan ang organizer ng isa pang gym para makapagsagawa sila ng twice-a-day session mula Sabado hanggang Lunes bago harapin ang China sa Martes ng 5 pm (Manila time).