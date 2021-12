Higanteng tsongke brownie pinamudmod sa mga pasyente

Pihadong may tumaas ang amats sa pagdiriwang ng National Brownie Day.

Ibinenta sa okasyon, na ginaganap sa Amerika kada Disyembre 8 ng taon, ang pinakamalaking marijuana brownie­s sa mundo na may timbang na 386 kilo at may sukat na 3-feet by 3-feet at 15 pulgadang taas.

Lima katao ang nagtulong-tulong upang i-bake ang higanteng marijuana brownies na natapos sa loob ng isang araw sa Massachusetts.

Naglalaman ito ng mga pangkaraniwang sangkap tulad ng 1,344 itlog, 37 kilo ng harina, at 113 kilo ng asukal.

Meron din itong 20,000 milligram ng tetrahydrocannabinol o THC, ang pangunahing psychoactive compound ng cannabis. Ibig sabihin, mas malakas ang tama kapag kinain ito kumpara sa mga normal na binebenta sa mga recreational cannabis shop.

Ani Ryan Crandall, chief product officer ng cannabis company na MariMed, ang nagawa nilang cannabis brownies ay mas malaki kum­para sa world’s largest browni­e na ayon sa Guinness World Records ay may timbang na 110 kilo.

“We wanted to do something big to cele­brate the launch of our Bubby’s Baked infused baked goods line, and what could be bigger than the World’s Largest Cannabis Brownie,” sabi ni Crandall sa TMZ report.

Ibinenta ang higanteng brownies, at ipinamigay in pieces sa mga medical patient sa Massachusetts. (Issa Santiago)