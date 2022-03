Higanteng barko dumaong sa ‘Pinas

Dumating na sa Port Area, Manila ang pinakabago at pinakamalaking multi-role response vessel (MRRV) ng Philippine Coast Guard (PCG).

Ang naturang barko, na tinukoy bilang MRRV-9701, ay galing sa Shimonoseki Shipyard sa Japan kung saan ito masinsinang ginawa ng Mitsubishi Shipbuilding Co. Ltd. noong Disyembre 2020.

Samantala, pinamunuan ni PCG officer-in-charge Vice Admiral Eduardo Fabricante ang pagsalubong sa barko nitong Sabado.

“Lubos po kaming nagagalak dahil nandito na ang pinakamalaking barko ng PCG. Nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte at kay Department of Transportation (DOTr) Secretary Art Tugade sa kanilang patuloy na pag-agapay at pagsuporta sa modernisasyon ng PCG,” pahayag ni Fabricante.

“This magnificent ship will be the guardian of peace at sea and a beacon for the rule of law,” ayon naman kay Ambassador Koshikawa Kazuhiko ng Embahada ng Japan sa Pilipinas.

Ang MRRV-9701 ay isa sa 97-meter na barko na in-order ng Pilipinas sa Japan, na parte ng modernization program ng DOTr.

Ito ay may maximum speed na hindi bababa sa 24 knots at kayang bumiyahe sa 4,000 nautical miles.

Nakatakda itong pangalanan na Barko ng Republika ng Pilipinas Teresa Magbanua sa oras na makomisyon ito sa serbisyo.

“Today, we see Teresa Magbanua, not as the ‘Joan of Arc of the Visayas,’ but we look at Teresa Magbanua as the vessel that will take care of, not only the West Philippine Sea but will take care of the country; will take care of its people,” punto naman ni Tugade. (Mark Joven Delantar)