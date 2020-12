Hidilyn ‘pinatos’ pati gate

WALANG pinipiling lugar.

Ganito ang eksena ngayon ni Pinay Olympian Hidilyn Diaz dahil kahit ang nananahimik na gate ay hindi niya pinalampas para sa walang puknat niyang workout.

Imbis na sa gym kasi magpakondisyon ang 29-anyos na weightlifter ay sa gate ng tinutuluyang bahay ito nag pull-up.

“Pati gate di pinalampas, yan ang atletang filipino di sinusuko at madiskarte,” caption ni 2016 Rio Olympics weightlifting silver medalist sa kanyang Instagram post.

Ibinahagi ni Diaz na matapos itong `makulong’ sa Malaysia dulot ng pandemya ay nabitin na ito sa pagba-barbell kaya nagpakawais ito at nag-isip ng paraan para ituloy ang pagpapalakas ng katawan.

“During Lockdown (MCO) dito sa Malaysia, di ako nakapag-buhat ng barbel ng ilan araw,” kwento ni Diaz.

“Naghanap kame ng paraan at naging creative ang mga coaches ko sa training ko, ang importante nandun parin ang motivation at determination namin to still continue on our dream towards Olympics kahit nasa mahirap na situation kame.” (Aivan Episcope)