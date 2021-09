Hidilyn muling isinulong lifting

PATULOY na isinusulong ni 2020 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz na maisama sa mga collegiate league ang isport na weightlifting.

“Individual sports naman po weightlifting, bale need lang po 2 coaches para sa babae at lalake tapos may 10 category sa men and women.” sey ni 30-year-old Diaz sa kanyang Facebook page.

“22 lahat lahat kung ang plano ay maging champion sa UAAP -weightlifting pero syempre kung magsisimula palang magaling na coach ang kailangan, na may good character, may pasensya at pagmamahal sa sports.”

Bukas naman anfg ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) sa panukala ni Diaz.

“We’re very much open. In fact, from the league standpoint, it’s actually relatively easier. Kasi, of course, there will be expenses, it will entail organization, but from our point of view, madali ‘yan,” litanya ni league executive director Atty. Rebo Saguisag sa UAAP Talk.

“Yung challenge is actually for the member-schools now. Kasi, sila yung mago-open up again ng new team, and to maintain those teams. Kasi kami, event lang naman.”

Samantala, bukas rin ang liga sa pagdagdag sa isport na boxing na binigyang panawagan rin nina Tokyo Olympic silver medalist Nesthy Petecio at Carlo Paalam, at bronze medalist Eumir Marcial. (Janiel Abby Toralba)