Hidilyn kasama lagi ang barbel

Tuloy lang sa pag-eensayo si Tokyo Olympics-bound weightlifter Hidilyn Diaz at pinayuhan ang lahat na mag-ingat sa COVID-19.

Ayon sa 2016 Rio Olympic silver medalist, maayos naman ang kanyang kalagayan sa bansang Malaysia na sasailalim ngayon sa total lockdown.

“Salamat po sa lahat nag message at nagalaala sa kalagayan namin dito sa Malaysia. Extended po ang MCQ dito at full lockdown po ulet, aaminin ko medyo naapektuhan ako pero buti nalang nasa Malacca, Malaysia kame at nasa kampong kame, isolated from other people, at malayo sa sentro. Huwag po kayo mag alaala basta nagtratraining parin po ako at kasama ko ang barbel parati, at mga coaches ko, okay po kame dito,” saad ni Diaz sa kanyang Instagram post.

“Ingat po tayong lahat, nandyan parin ang covid. Huwag magkampante at kung pwede magpavaccine narin po,” dugtong pa ng 2018 Asian Games at 2019 Southeast Asian Games gold medalist.

Bukod kay Diaz, pasok na rin sa Summer Games na sisimulan sa Hulyo sina pole vaulter EJ Obiena, gymnast Carlos Yulo, boxers Eumir Marcial, Irish Magno, Nesthy Petecio, Carlo Paalam, rower Cris Nievarez at taekwondo jin Kurt Barbosa. (JAToralba)