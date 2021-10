Hero’s Welcome

Nitong Huwebes, nagkulay-rosas ang Ligao City at Tabaco City sa Albay. Walang kasing init ang naging pagtanggap ng mga kababayang Bikolano kay Leni Robredo. Marami ang humilera sa gilid ng mga kalsada para salubungin ang kanyang caravan, samantalang sumama namang pumalaot ang iba para ihatid siya sa barangay na binisita ng Office of the Vice President sa San Miguel Island.

Hindi naman nakapagtataka na solid ang Bicol para kay Leni. Bago pa man siya naging pulitiko, kilala na siya ng mga Bikolano bilang kasangga ng mga nasa laylayan. Bilang abogado, pinaglingkuran niya ang mga babaeng inabuso, ang mga magsasakang inapi, ang mga manggagawang pinagsamantalahan. Mas lumawak ang naabot ng kanyang serbisyo noong naging congresswoman ng 3rd District Camarines Sur, at lalo pa nang naging Pangalawang Pangulo siya — kung saan kahit gipit sa pondo at kulang sa mandato ay nagawa niyang itawid ang sari-saring mga programa para iangat ang buhay ng bawat Pilipino.

Alam ng bawat mamamayan at munisipyong natulungan ni Leni na wala siyang ibang naging layunin kundi ang paglingkuran ang bayan. Ito ang dahilan kung bakit buong tapang niyang hinaharap ang gaano man kalakas na kalaban o gaano man kahirap na problema. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit lagi siyang nananalo kahit madalas marami ang nagdududa. Kahapon, sa pagbisita niya sa Brgy. Añgas, kinuwento niya rin na paglilingkod talaga ang “calling” niya: “Hindi po ako masayang nakaupo lang sa opisina. Ang kasiyahan ko, bumisita sa mga communities gaya nito.”

Pati ang pagtakbo niya pagkapangulo, hindi dala ng ambisyon kundi ng kagustuhang mas makatulong pa sa kapwa. “Sa akin po, ang pakiwari ko — dahil hindi ko naman ito ambisyon — hindi naman siguro ako maitutulak sa ganitong sitwasyon kung walang gustong ipagawa sa akin ang Mahal na Panginoon. Ang akin po ngayon, tinitingnan ko na siyang isang malaking pagkakataon para sa Bikol na magkaroon ng pangulong galing dito,” sabi sa taga-Añgas ni Leni, na sa buong karera niya bilang public servant ay hindi nabahiran ng anomalya. Purong paglilingkod lang mula noon hanggang ngayon.

Sa pagdeklara niya ng kandidatura, malinaw na malakas uli ang mga puwersang kanyang kakalabanin. At kapag nanalo na siya, mas mahirap din ang mga pagsubok na kanyang haharapin. Pero gaya ng paulit-ulit na niyang napatuyan: sa malinis na pamamahala at walang pagod na paglilingkod, lahat kayang pagtagumpayan. Lalo pa kung kakampi mo ang taumbayan, at handa silang lumabas at manindigan kasama mo.

Simula pa lamang ito; marami pang ibang mga komunidad na gaya ng Ligao at Tabaco. Pero ramdam ko na ngayon pa lang, ang nangyaring pagbaha ng pink sa Albay ay maaring mangyayari rin sa buong bansa. Ilang tulog na lang, at sana, magkukulay-rosas din lahat– pati na Malacañang.