Hero cop dinalaw ni Digong sa burol

Dinalaw ni Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte ang burol ng nasawing hero cop ng Pasig City matapos ang madugong engkuwentro habang nagsasagawa ng anti-illegal drug operation noong Lunes sa nasabing lungsod.

Ala-una ng madaling-araw nang magtu­ngo si Duterte kasama sina Philippine National Police (PNP) Chief, Director General Ro­nald ‘Bato’ dela Rosa, NCRPO Director Oscar Albayalde at Eastern Police District (EPD) Director, Superintendent Reynaldo Biay at mga command group at tauhan ng Pasig City police station sa burol ng nasawing pulis na si PO3 Wilfredo Gueta.

Pinarangalan si PO3 Gueta ng Medalya ng Kagalingan (Posthumous Award) at Special Financial Assistance mula sa Pangulo, habang ang Medalya ng Kagali­ngan (interim) at Medalya ng Sugatang Magiting ay ibinigay naman kay PO1 Raymund dela Cruz.

Matatandaang nabaril si PO3 Gueta habang nagsasagawa ng anti-illegal drugs ope­rations habang sugatan naman si PO1 Dela Cruz nang makaengkuwentro ang notoryus na drug pusher na si Roberto Llaguno na napatay sa operasyon.

“I’m here to show to the people na galit ako sa droga, na kung hindi talaga kayo maghinto, mamamatay talaga kayo!” diin ni Duterte.