Hernandez, Batangas wagi

SINIGURADO ni Levi Hernandez ang banderang tapos na panalo ng Batangas City Embassy Chill, nilango ang Laguna Krah Asia Heroes 96-55, sa Extreme OKBet 4th Maharlika Pilipinas Basketball League 2022 regular season game Sabado ng gabi sa Ynares Sports Arena sa Pasig.

Humarabas ang 6-foot-1 guard ng 17 points sa likod ng limang tres sahog pa ang tig-3 rebounds at assists upang lumamang ng 42 ang kampo at masolo ng Batangueños ang South Division top spot sa malinis pa ring baraha.

Solido ang suporta kay Hernandez nina Cedric Ablaza na may 16 pts., 9 rebs. at 3 steals, John Amboludto na mayroong 12 markers at 7 boards, Dawn Ochea na na naka-12 marks at 5 caroms, at Jeremy Cruz na umiskor ng 12.

Walang saysay ang 14 pinukol ni Darius Estrella sa Heroes na sumubsob sa pang-anim na sunod at nabaon sa pangalawa sa kulelat o pang-10 sa SD standing ng 22-team men’s hoopfest . (Annie Abad)