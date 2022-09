Herlene buwis buhay sa TikTok

Walang pinipiling lugar si Hipon Girl or Herlene Budol, ha! Imagine, kahit nasa gitna siya ng isla, nagti-TikTok pa rin siya.

Kahit delikado ang kanyang position sa pagsasayaw sa isang bangka na anytime pwedeng bumaligtad, wala siyang takot, at ayaw talagang paawat na ipakita ang husay niya sa pagsayaw.

Nahalata naman ng mga netizen na palagi rin siyang naka-2 piece sa mga pictorial sa social media ngayon. May mga nagagandahan naman sa kanyang ginagawa, na ang sabi nga ng mga boylet, “Ang ganda, ang seksi mo talaga.”

Well kung sa tingin naman ni Herlene ay makakatulong ang pagpapaseksi niya para lalong tumaas ang kanyang mga follower sa social media, then follow her heart, and suportahan na lang siya sa gusto niya.

Pero, ang masasabi ko lang, may binabagayan talaga ang pagpapaseksi. At please, mag-ingat din sa TikTok next time, ha! (Rb Sermino)