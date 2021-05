Herd immunity sa NCR, 8 lugar pa abot-kamay

Kumpiyansa ang Department of Health (DOH) na matatamo ang herd immunity sa COVID-19 sa National Capital Region (NCR) at walo pang lugar sa Nobyembre.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, pinipilit na maisulong ang pagbabakuna sa may 108,000 katao kada araw sa National Capital Region, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal, Metro Cebu at Metro Davao.

“Ang tina-target natin ay by November at least for the NCR plus,” ayon kay Cabotaje.

Nabatid na nananatiling nakadepende ang bansa sa global supply ng COVID-19 vaccine pero inaasahan ang pagdating ng mas maraming vaccine sa mga susunod na buwan.

“We will receive about 10 to 11 million doses ng June, July, August so more or less steady ‘yan so we will be able to reach a lot of vaccinees especially in the NCR plus areas,” dagdag ni Cabotaje.

Una nang sinabi ng national government na inaasahan nila na makapagbakuna ng hanggang 50 milyon katao nationwide para matamo ang immunity. (Juliet de Loza-Cudia)