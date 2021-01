Hepe ng Zamboanga PNP narco unit nagpositibo sa droga

Inutos ni Philippine National Police Chief Gen. Debold Sinas na simulan ang agarang pagsibak sa hepe ng Zamboanga City narcotics, matapos magpositibo sa pagagamit ng iligal na droga.

“Anybody who will test positive for drug use does not deserve to stay in the service any minute longer,” sinabi ni Sinas.

Nilagay na sa restrictive custody ang Hepe ng City Drug Enforcement Unit (CDEU) ng Zamboanga City Police Office na si PMajor Jivertson Pelovello.

Nare-assign si Pelovello sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng Police Regional Office 9 habang isinasailalim ang pre-charge investigation at summary dismissal proceeding.

Sinabi ni Sinas na si Pelovello ay kabilang sa 60 personnel ng Zamboanga City Police Office kasama ang 12 CDEU personnel na nagpositibo sa Regional Crime Laboratory Office drug test na isinagawa noong December 18, 2020.

Dumaan si Pelovello sa initial screening at saka isinailalim sa confirmatory test noong January 6, 2021 at positibo ang resulta.

Sinabi naman ni Western Mindanao PNP Regional Director, Police Brigadier General Ronaldo Genaro Ylagan na nadisarmahan na si Pelovello at sinampahan ng mga kasong administratibo. (Kiko Cueto/Vick Aquino)