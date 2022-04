Heneral `pinagulong ulo’ sa ginipit na 3 pulis

Pinaiimbestigahan ni PNP Chief Gen. Dionardo Carlos ang umano’y pang-aabuso ng isang two-star general laban sa isang police official at dalawang tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group.

Kaugnay ito sa reklamo na isinampa sa Office of the Chief PNP laban sa hepe ng Directorate for Human Resource and Doctrine Development na si MGen. Arthur Bisnar.

Base sa report, nagalit umano si Bisnar sa dalawang taga-CIDG, dahil lang sa pagsusuot ng bracelet, at dahil sa paghambalang sa isang kalsada sa loob ng Camp Crame.

Maging ang hepe ng CIDG-NCR na si PCol. Randy Glenn Silvio ay hindi nakaligtas kay Bisnar.

Kuwento ni Silvio, kinompronta siya ni Bisnar dahil sa hindi pagsusuot ng uniporme para sa kanilang flag-raising ceremony.

Dagdag pa niya, may ilan pang tauhan ng PNP na may masamang karanasan sa heneral, kaya naman hinihiling niya na maaksyunan ang kanilang reklamo, para hindi na maulit pa ang insidente.

Pinauubaya naman ni Gen. Carlos sa Internal Affairs Service at sa Grievance Committee ang reklamo ng tatlong pulis. (Damien Horatio Catada)