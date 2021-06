Heneral Kalentong matindi mga karibal

MARKADONG tigasing stakes race horses sina Super Swerte, Pangalusian Island at Princess Eowyn, maghaharap ang mga ito sa Philracom Chairman’s Cup na ilalarga sa Linggo sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Pero hindi nasisindak ang horseowner at breeder na si Benhur Abalos, bagama’t may kabigatan ang laban ay naniniwala itong may ibubuga ang kanyang pambatong Heneral Kalentong sa nasabing event na nakalaan ang P2M guaranteed prize.

“Nakahanda naman si Heneral Kalentong for this one. He’s been performing well sa mga ensayo and we can only hope for the best. Medyo mabigat pa ang laban but we’ll still do our best,’’ saad ni MMDA chairman Abalos.

May kanya-kanyang hawak na titulo ang tatlong nabanggit na kabayong makakalaban ni Heneral Kalentong, si Super Swerte ang nagwagi sa 2021 Commissioners’ Cup, reigning Presidential Gold Cup champion si Pangalusian Island habang two-time Sampaguita Stakes winner si Princess Eowyn.

isa rin sa tinitingnan ni Abalos na magiging sagabal sa kay Heneral Kalentong ay si Boss Emong, ang 2019 Triple Crown second leg king.

“Siyempre ‘yung mga veteran na sa malalaking mga laban tulad ni Super Swerte, Pangalusian Island at si Boss Emong, sa tingin ko sila pa rin ang magiging main contenders,’’ ani Abalos.

Malupit din ang koronang tangan ni Heneral kalentong, naukit ang pangalan nito sa industriya ng karera matapos nitong walisin ang tatlong leg ng Triple Crown Championships noong 2020.

Ang ibang kalahok sa karerang may distansiyang 1,800 metro ay sina Sky Shot, Shanghai Grey at Spandau Ballet.

Hahamigin ng unang kabayong tatawid sa meta ang P1.2M premyo. (Elech Dawa)