Hello basketball: Gerald goodbye showbiz

Goodbye showbiz na ba si Gerald Anderson? Ang paglalaro ng basketball na ba ang mas pagtutuunan niya ng pansin?

Well, noon pa man ay sinasabi na ni Gerald na ang pagiging professional na basketbolista talaga ang target sana niya, pero dahil napadpad siya sa showbiz, kaya nagbago ang mga plano niya. Pero, ngayong halos nakuha na niya ang lahat ng gusto niyang marating sa showbiz, ang tuparin ang isang pangarap na matagal na niyang gustong gawin ang sinisimulan na niyang asikasuhin.

Last May 12 ay nagparamdam na nga si Gerald sa koponan na kanyang sinalihan, ang Marikina Shoemasters, na kasali nga sa Maharlika Pilipinas Basketball League.

Hindi naman siya agad sumabak, nagpakilala lang sa kanyang teammates, at nanood sa tune up game ng mga kagrupo niya laban sa Pampanga.

“Ang bait, puro bro, bro, ang tawag sa lahat,” sabi pa ng isang kakilala ko.

Well, marami nga ang nagsasabi na magaling mag-basketball si Gerald, pero siyempre iba na ang usapan kapag may pisikalan na, tipong gigibain ang kaha mo, o lalo na ang mukha mo.

Riva suportado ang Tahanang Mapagkalinga

Nakakabilib ang Vlogger, at dating­ Showtime Girtrends member na si Riva Quenery, dahil sa Vlog pa lang niya, kumikita na siya, at hindi na raw niya kailangang humingi pa ng datung sa parents niya. Bongga!

Pero, mas lalo siyang bobongga, dahil sasabak na rin siya sa concert scene. At magaganap ‘yon sa May 27, sa kanyang first ever birthday concert, ang RIVLOG LIVE sa SM Skydome.

“Para ito sa mga sumusuporta sakin at kapag pinanood nila ang concert ko para na rin silang nanonood ng vlogs ko ng live,” sabi ni Riva.

Bilang Vlogger ay nakamit na ni Riva ang YouTube’s popular Silver Play Button award dahil sa kanyang mga vlogs na may 100,000 subscribers. Na after one year, umabot sa 340,000 followers sa YouTube ang kanyang RIvlog.

“Sobrang kinaka­bahan ako kasi sanay ako na magpe-perform lang as guests, pero this time, event ko talaga ito. It’s all about me. Dito ko i-sho-showcase kung ano ang kaya kong ibigay sa mga tao”, sabi ni Riva.

Bukod sa ipapakitang talent ni Riva sa pagkanta at pagsayaw sa stage, masaya rin na makatulong dahil ang proceeds ng kanyang concert ay para sa mga bata ng Tahanang Mapagkalinga ni Madre Rita.

“Every birthday ko, I make sure na tumutulong ako sa mga street children. Parang naging advocacy ko na siya. Parang naisip ko rin na, what better way to celebrate it than to make my supporters happy and then yung mga less fortunate na tao.”

Super proud din si Riva na mapabilang siya sa local hiphop dance group na Power Impact na kamakailan ay nanalong Third Place sa Team Division sa World of Dance Manila 2018 at nakatakdang mag-compete sa World of Dance na gaganapain sa Los Angeles, California.

Ang Rivlog Live ay produced by Hermie Carreon at Ididirehe ni Marvin Caldito.