Height Equality Bill pasado na , bagong PhilHealth at PNP Chief suportado!

Lubos nating ikinalulugod ang pag-apruba ng Senado sa ikatlong pagbasa ng Senate Bill No. 1563 o ang PNP, BFP, BJMP and BuCor Height Equality Bill kahapon, ika – 7 ng Setyembre. Naging unanimous ang botohan – 23 affirmative votes, no negative votes at no abstentions din. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa ating mga kasamahang Senador dahil katulad nga ng sinabi ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, “he who has less in life should have more in law.” Kapag naisabatas na ito, maari nating sabihin: We have given more in law to those who have less in height.

Bilang chairman ng komite ng Public Order and Dangerous Drugs at bilang retiradong pulis, alam na alam natin na napakaraming kababayan natin ang mabibigyan ng pagkakataon na mag serbisyo sa bayan dahil sa importanteng panukalang batas na ito.

Sa ating personal na lamang na interaksyon sa mga tao pati na sa mga nag me-message sa atin sa ating Facebook page at email, hindi nauubos ang mga mensahe ng suporta at dasal na maisa-batas na ang Height Equality Bill na ito.

Sa kasalukuyan kasi, ang nakatakdang minimum height requirement para sa mga aplikante sa mga naturang ahensya ay at least 1.62 meters (5’4”) na taas para sa mga lalaki habang at least 1.57 meters (5’2”) na taas para kababaihan. Sa Senate Bill No. 1563, na tayo ay author at principal sponsor, ang mga babaeng aplikante ng PNP, BFP, BJMP at BuCor ay kailangan na lamang maging 1.52 meters (5’0”) ang taas habang sa mga lalaki naman ay 1.57 meters (5’2”).

Kung ganap nang magiging batas, ang panukalang ito ay magbubukas ng ‘doors of opportunity’ para sa ating mga kababayan na kulang sa height pero umaapaw ang husay at talento at nag-aapoy ang pagnanais na makapaglingkod sa ating bayan.

Naninindigan tayo na ang pagbaba ng minimum height requirement para sa mga nasabing ahensya ng gobyerno ay hindi magpapa baba ng standards ng serbisyo. Sa katunayan, ito ay mag bibigay ng social justice dahil hindi na magiging handlang ang kakulangan sa height basta’t umaapaw ang kagustuhang maglingkod sa bawat Pilipino.

Tayo ay umaasa na ang ating mga kasamahan sa kamara ay susuportahan din ang panukalang batas na ito. Sana ay maisabatas na ang Height Equaity Bill upang mag bigay daan sa pagkamit ng ideal na ratio ng mga nasabing lingkod bayan base sa populasyon ng bansa.

Atin naman ding sinusuportahan ang pagkatalaga ng mga bagong lider ng dalawang napakahalagang ahensya ng gobyerno, si dating National Bureau of Investigation Director Dante Gierran bilang bagong President at CEO ng PhilHealth, at ang ating mistah at kaibigan na si Lieutenant General Camilo “Picoy” Cascolan na dating Deputy Chief for Administration at ngayon ay Chief of the Philippine National Police.

Mahusay na estratihiya ang pagkakatalaga kay ginoong Dante Gierran bilang bagong pinuno ng PhilHealth at ito ay maaaring ituring na isang hakbang pasulong upang masawata ang mga sinasabing iregularidad sa naturang ahensya nating mga Pilipino.

Bilang isang abogado at Certified Public Accountant, naniniwala tayo na si Ginoong Gierran ay tamang tao para sa posisyon. Magagamit niya ang kanyang ‘investigative expertise’ upang linisin ang ahensyang nababalot ng alegasyon ng korapsyon noon at hanggang sa kasalukuyan.

Magandang stratehiya ito ng Pangulo para tuluyan nang mawala ang korapsyon sa hanay ng ahensyang inaasahan nating magbibigay sa atin ng magandang serbisyong pangkalusugan. Naniniwala tayo na kakayanin ni Ginoong Gierran ang ‘gargantuan task’ na kanyang haharapin sa loob ng Philhealth. Nawa’y tulima siya sa atas ng Pangulo.

Aminado si Ginoong Gierran na napakahirap ng bago niyang tungkulin, pero hinihingi niya sa publiko na bigyan siya ng pagkakataon na subukang lutasin ang matagal nang problema ng PhliHealth. Bilang kapwa lingkod bayan, hangad natin ang kanyang tagumpay sa laban na ito, na siyang siguradong tagumpay ng bawat Pilipino. Sama sama nating linisin ang ahensyang tanging sandigan ng mga Pilipino sa panahon ng karamdaman. Kasama mo kaming magbabantay sa pondo ng bayan. Good luck sa iyo, Atty. Gierran!

Bilang miyembro ng Sinagtala Class of 1986, tayo’y nalulugod din sa pagkatalaga ng ni General Cascolan bilang bagong Chief PNP. Isang well – deserved appointment ito, dahil alam ko ang galing at kalidad ng trabaho ni Picoy. Masaya akong nasa mabuting kamay ang buong kapulisan, dahil nasa mabuting kamay din ang mga Pilipino. Tuloy tuloy lang ang sinumpaang tungkulin – to serve and protect. Kasama mo kami sa laban na ito, bok!