Heidi Klum jackpot sa dyowang bagets

May bagong boylet ulit ang supermodel at producer/host ng Project Runway na si Heidi Klum. Ito ay si Tom Kaulitz at magkasama ang dalawa na maglakad sa red carpet sa amfAR Gala Cannes sa Hotel du Cap-Eden-Roc in France.

Ito ang unang pagkakataon na makita in public si Heidi kasama ang bagong lalake sa buhay niya. Pero parati raw dinadalaw ni Tom si Heidi sa set ng Ame­rica’s Got Talent kapag wala itong gig.

Sixteen years ang agwat ng edad ni Heidi kay Tom na isang guitarist ng German rock band na Tokio Hotel. 44 years old na si Heidi samantalang 28 years old naman si Tom.

Unang nakita ang dalawa na nagde-date noong nakaraang March 2018 sa Pasadena, California. Kahihiwalay lang ni Heidi sa huling boyfriend nito of three years na si Vito Schnabel na isang art dealer.

Kaya naman pala parating fresh na fresh and aura ni Heidi dahil super bagets pala ang bagong boylet nito.