Heaven, Tony serye tatapusin na

Ipinasilip ng “Bagong Umaga” ang last shooting day ng Kapamilya teleserye sa gap show nitong “The Breaking Dawn”, kung saan ipinasyal ni Tony Labrusca ang mga manonood sa set nila sa Taal.

“Last taping day na po namin. We just want to say thank you so much sa pag-support, sa pagmamahal sa aming show,” sabi ni Tony sa livestreaming sabay ng pagkaway ng mga artista at crew sa likod niya.

Ibinahagi rin ng mga artista kung ano ang pinakamami-miss nila sa set ng panghapong serye.

Sagot ni Sunshine Cruz, “’Yung character ni Maggie Veradona na from medyo mean na na-realize niya ‘yung importance ng mga anak niya and she sacrificed so much for the family. Sa labas naman, syempre nasa bubble tayo so ‘yung friendship at samahan dito.”

Para naman kay Rio Locsin, “Kahit mahirap, nagtutulungan tayo at teamwork talaga. Malaking bagay ‘yung kahit malayo tayo sa pamilya natin ay may bago kang pamilya na kasama sa bubble.”

Sa huling dalawang linggo ng serye, malalaman na kung paano matatapos ang kuwento ni Tisay at kung paano niya makukuha ang hustisya sa pagkamatay nina Cai (Barbie Imperial) at Gab (Ali Abinal). (Dondon Sermino)