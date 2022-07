Heaven palaban na sa pagpapaseksi

Kanselado ang presscon nina Heaven Peralejo, Aya Fernandez, Rans Rifol noong Miyerkules ng gabi para sa teleseryeng ‘A Family Affair’.

Sila sana ang gaganap bilang sina Tori Simbulan (Heaven), Becca Lazaro (Aya), Coleen De Jesus (Rans) sa seryeng pinagbibidahan nina Ivana Alawi, Sam Milby, Gerald Anderson, Jameson Blake, Jake Ejercito.

Ang rason, masama raw ang pakiramdam ni Heaven.

Anyway, sa Instagram naman ni Heaven (20 hours ago) ay makikitang nasa beach siya, kasama ang mga kaibigan. At siyempre, seksing-seksi si Heaven sa mga photo niya.

“Catch me by the sea,” ang chika pa niya.

Well, habang tumatagal, lalong tumapang sa pagpapaseksi si Heaven. At may karapatan naman kasi siyang magpabuyangyang ng katawan, dahil maalindog, gifted nga siya talaga.

Puro hottie, sexy, beautiful nga ang mababasa mo sa IG niya na komento ng mga follower niya.

Well, kaabang-abang din ang movie ni Heaven na kasama sina Ian Veneraciion at Mon Confiado na entry sa Metro Manila Film Festival. (Dondon Sermino)