Heaven masaya kay Kiko Estrada

Walang problema sa Kapamilya star na si Heaven Peralejo kung bumigat man ang kanyang timbang dahil mas ine-enjoy daw niya ang buhay niya ngayon matapos niyang magka-COVID nitong taon.

“After I had COVID, I was thin back then, like super, super thin. Kasi sa showbiz kailangan lagi kang payat, kailangan laging picture-ready. Ayun po ang pumapasok sa utak ko parang people around me kept saying na I have to be thin, to be this, this and this. When I had COVID, I realized na parang I should enjoy life na sometimes kailangan ko munang isipin ang sarili ko, what makes me happy in a good way,” kwento ni Heaven sa Kapamilya Chat ng ABS-CBN Entertainment sa YouTube.

Dahil na rin daw sa pagbagsak ng timbang ni Heavan noong nagka-COVID siya, tumigil na rin muna siya sa pagda-diet.

“After ‘Bagong Umaga,’ I took some time off. Talagang hindi ako nag-diet, talagang I ate whatever I want. Konti-konti pero lagi akong kumakain,” aniya.

Maliban pa rito, sinulit din ni Heaven ang kanyang panandaliang time-off sa showbiz at inilaan ito sa travel, pagrehistro sa pagboto, at paghahanap ng peace of mind. Ika pa niya, lumayo na rin daw siya sa social media.

“Also, I took time off sa social media, ngayon pa lang ako babalik. Kasi sometimes, for me, toxic siya eh. Parang magkakaroon ka ng ‘I want this, I want that’ parang ganon. Hindi siya maganda in a long run so I took some time off,” saad ni Heaven.

May mga naglabasan ding mga photo si Heaven na kasama si Kiko Estrada. Obyus daw na masaya si Heaven kay Kiko.

Siyanga pala, kamakailan ay napanood si Heaven sa “MMK” kasama sina Shamaine Buencamino at Iza Calzado, at pinag-usapan din online ang husay nila sa pag-arte.

Samantala, may nakalinya namang bagong pelikula si Heaven na secret pa raw at aapir din siya sa “ASAP Natin ‘To” ngayong Agosto.