Heat kursunada si Westbrook

BUONG offseason na sentro ng trade rumors si Russell Westbrook, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakaalis sa Lakers.

Mukhang kasama pa rin ang nine-time All-Star sa roster sa umpisa ng 2022-23 pero siyempre ay may tsansa pa ring mai-trade bago ang regular season.

Ilang team executives at scouts daw ang humuhula na Miami Heat ang posibleng landing spot ni Westbrook.



Mula kay Ric Bucher ng Fox Sports:

“(Heat) team president Pat Riley has a history of cultivating fiery competitive players, from Alonzo Mourning to Brian Grant to Jimmy Butler.”

Si Kyle Lowry ang pinakahuling dinampot, binagabag lang ng injuries at naka-10 appearances lang sa 18 postseason games ng Miami.

Hindi na-link si Westbrook sa Heat nitong offseason, pero kung magkakaroon daw ng deal ay posibleng ipalit ng Miami sina Lowry at sharpshooter Duncan Robinson. (Vladi Eduarte)