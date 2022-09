Heart trending paghagulgol

Pagkatapos ng tila pasabog or patikim na YouTube video ni Heart Evangelista na nagpahayag ito na may personal struggle na pinagdadaanan, ang mga sunod-sunod na contents na niya ay pawang mga brand contents.

Palaisipan talaga sa karamihan kung hiwalay na nga ba sina Heart at Sen. Chiz Escudero. Pero tulad nang isinulat namin noong isang araw, as of presstime, alam namin na maayos at walang hiwalayan na magaganap.

Sa isang banda, talagang ‘living her life’ si Heart. Ang bongga rim ng cover ni Heart sa L’Officiel na magazine. At sabi nga ni Heart sa caption niya, “a lot of exciting things are coming and I can’t wait to share them with all of you on this month’s cover of L’Officiel.”

At mukhang ang content talaga ay ang pagbabago na nagaganap sa kanya. At sa nalaman nga namin, may mga pagbabago talaga sa kanya in-terms of personal and career.

Anyway, nag-viral din ang eksena ni Heart na umiiyak siya habang sinusuutan ng mamahaling necklace. Ang dami ngang chika tungkol doon. Pero, dapat niyong panoorin mabuti ang video hanggang dulo.

Bentley yarn: Ellen jackpot sa regalo ni Derek

Ang bongga ng first wedding anniversary gift ni Derek Ramsay sa kanyang Misis na si Ellen Adarna.

And to think, dalawang buwan pa halos bago ang talagang wedding anniversary nila sa November. Pero, binigyan na niya ito nitong September 7 ng napakabonggang gift.

Sinorpresa ni Derek si Ellen ng isang baby blue na Bentayga Range na Bentley. In fairness, known naman sa pagka-galante talaga si Derek pero parang higit pa sa pagiging galante niya materially, ang pagpapahayag ni Derek ng kanyang nag-uumapaw na pagmamahal kay Ellen.

Sabi ni Derek, “Advanced happy anniversary to the love of my life. Thank you for giving me so much love. I’ve really found true happiness. I love you so much!!! So so much!!!”

Nag-reply si Ellen sa IG post na ito ni Derek at tila sinasabing ang presence at hugs and kisses lang daw ng actor ay okay na siya. Pero biniro na alam daw niyang mag-e-enjoy si Derek na i-drive rin ang gift sa kanya.

“I like it but you know my love language is physical touch and quality time soo your hugs and kisses are myyyy number 1. I love youuuuu. I know ull enjoy driving my car nyahahahahaha.”

Sabi naman ni Derek rito, “All I want are your hugs and kisses. Sorry but I’ll enjoy being the passenger this time.”

Sa isang banda, halatang wala talagang idea si Ellen sa surpresang ito ni Derek dahil kitang-kita rin sa short video na tila na-speechless ito.

Dingdong ninong ng baby nina Rocco, Melissa

Mukhang all set na ang mag-asawang Rocco Nacino at Melissa Gohing. Hindi na nakagugulat na hindi pa man ipinapanganak ni Melissa ang pangay nila, may mga ninong at ninang na silang inaabisuhan.

Hindi na kami nagtaka na isa ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes sa kinuha nilang magiging ninong.

Isang customized na bote na mukhang alak ang appreciation gift ng mag-asawa sa pagye-yes ni Dingdong na maging ninong.

At ipinost pa ito ni Dingdong sa kanyang Instagram account. Madalang lang mag-post si Dingdong ng mga ganito, pero ipinost niya. Meaning, masaya ito na kinuha siyang ninong.

Sey nga ni Dingdong, “Looking forward to your arrival, Baby Nacino.”