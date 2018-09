Heart super chika sa mga foreign celeb sa Milan Fashion Week

Nagpaandar agad-agad si Heart Evangelista bilang solid fashionista sa dinaluhang Milan Fashion Week sa Italy. Habang nasa fashion show ng sikat na foreign brand, ang Salvatore Ferragamo, napagitnaan siya ng K-pop star Krystal Jung at Hong Kong-based Canadian star na si Eliza Sam.

“My seatmates at the #FerragamoSS19 show @heungheuneliza @voussmevoyes,” caption ni Heart sa picture nilang tatlo sa Instagram account niya.

Napa­nganga ang mga follo­wer ni Heart sa mga seatmate niyang sikat na foreign celebs.

“Super pretty Hearty!!!!” – @peachiieii.

Bukod sa panonood ng fashion show, dinispley rin ni Mrs. Escudero ang bongga niyang mga kasuotan from up to down, huh!

Regine out sa ‘Open Mic’ ng GMA

Kasado na ang bagong musical variety show ng GMA na Studio at sa Oktubre 14 ito magsismula.

Ayon sa Twitter account ng Kapuso network, bibida rito sina Christian Bautista, Julie Anne San Jose, Mark Bautista, Kyline Alcantara, Rayver Cruz, Donita Nose, Tekla, Gabbi Garcia, Mikee Quintos, Kate Valdez at anak nina Carmina (Villaroel) at Zoren (Legaspi), si Mavy Legaspi.

Makakasama rin sa show ang ilan sa mga performer na naging clashers sa matatapos na ngang The Clash.

Isa sa kaabang-abang na segments ay ang Open Mic kung saan makikisaya ang studio audience. Hayan, tinupad pa ng GMA ang wish ng mga netizen na magkaroon ng musical-variety show ang network, huh!

‘Yun nga lang, dahil may balitang lalayas na si Regine Velasquez sa network sigaw naman ng mga fan nina Jennylyn Mercado, Maricris Garcia, Isabelle de Leon at Rita Daniela ay isahog din siya sa programa dahil nga singers din sila!