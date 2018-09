Heart rarampa sa Milan Fashion Week

Kahit anong i-post ni Heart Evangelista-Escudero sa kanyang social media account na Instagram ay nagiging big deal at pinagdedebatehan ng mga bashers at mga defenders ng aktres.

Kelan lang ay pinost ni Heart ang mga paborito niyang isuot na mga alahas. Luxury brand ito na Gas Bijoux.

“One of my favorite jewelry brands that I’ve been wea­ring for 2 years now is collaborating with my favorite shopper. It’s a match made in heaven! Honored to be the first to wear this. @gasbijoux, @euroluxeperience,“ caption pa ni Heart.

Pero hindi nga puwedeng ma-please ni Heart ang maraming netizen at meron pa ring basher na magbibigay ng opinyon niya.

Tulad na lang ng netizen na si @iamissaira na nag-comment na hindi niya type ang style ni Heart.

“Hindi na mukhang classy sa sobrang dami.. Na over na tuloy xa!” comment pa nito.

Simple lang naman ang sinagot ni Heart sa kanya na “that’s my style:)”

Marami ang dumepensa sa fashion statement ni Heart at kinuyog nila ang netizen na mukhang wala naman daw alam sa kung ano ang in sa fashion ngayon.

“Thats beautiful and style. Thats actually in this days.. @iamissaira if you know fashion and style then you will appreciate it. You can go to shops that’s sells accessories.. You can find those designs. . Btw. Forever 21, iconic… This are common brands.. But you will find this style… :)”

“She carries it well..pag sa iba yan cheap na tingnan…”

Kasalukuyang nasa Italy si Heart para um-attend sa Milan Fashion Week.