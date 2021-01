Heart pinaglaruan ni Paolo

Aliw na aliw ang mga netizen sa pag-mimic ni Paolo Ballesteros kay Heart Evangelista para sa isang endorsement nito. Miss Hurt ang name ni Paolo at may parody version ito ng yayamaning lifestyle ni Heart.

Sa 3-minute ad na `yon, nagsimula ito sa: “Bili na kayo please. ‘Pag nakabenta kami, pramis may endorser na.”

Kaso kulang pa rin daw ang budget ng product na `yon para kumuha sila ng sikat na endorser: “Kaya kumuha na lang kami ng kamukha niya.”

Biglang labas si Paolo in full make-up, white dress at long hair bilang si Miss Hurt.

Nagsimula na si Miss Hurt mag-vlog ala-Heart sa kanyang walk-in closet, na ang laman ay ang collection of bags pero may icebox na “cheapest bag” ni Miss Hurt. Pinakita rin niya ang pagpinta sa mga bags na inabot ng ilang oras.

Sa next vlog ay nag-grocery shopping si Miss Hurt nang biglang magka-mini heart attack siya at tinulungan siya ng isang lookalike ni Sorsogon governor at mister ni Heart na si Chiz Escudero!

Noong maka-recover si Miss Hurt, patuloy niyang pinakita ang laman ng kanyang bag. (Ruel Mendoza)