Heart palaging masakit ang ulo

Kung anu-ano na lang ang hinihingi ng mga netizen kay Heart Evangelista. Bukod sa gamot, gadget, pera, oxygen tank, pati tiger balm ay hinihirit na rin sa kanya.

Sabi ni @kingdominique10; “Miss @heart021485 baka po may extra kayong tiger balm…pahingi po. Lately madalas akong magka-migraine attack. Sobrang helpful kapag may tiger balm/balm oil.”

“Where do I send it? Check dm,” sagot ni Heart.

At siyempre, nasundan na, dumami pa ang mga netizen na nanghingi ng tiger balm kay Heart.

May nagtanong nga kay Heart kung ano ang amoy nito ngayon.

“Tiger balm. Kasi laging masakit ulo ko,” sagot ni Heart.

Oh, diba, kung iniisip ng iba na amoy gatas, mamahaling pabango si Heart, hindi pala.

Lucy pamatay pa rin ang alindog

Muling nagpasilip ng alindog si Ormoc Rep. Lucy Torres sa kanyang Instagram. Pinakita nga niya muli ang kanyang ‘eternal beauty and sexiness’ na wala ang ibang mga politiko.

Tunay nga kasing mala-Diyosa si Lucy sa kanyang larawan sa Instagram. Nasa tabing dagat si Lucy suot ang orange one piece bathing suit.

Kahit long-shot ang larawan, makikita ng malinaw ang maganda pa ring hubog ng katawan ng misis ni Ormoc Mayor Richard Gomez.

Parang ngayon pa lang namumukadkad ang pigura ni Lucy, na walang bilbil at puson.

At gaya ng dapat asahan, nabighani ni Lucy ang kanyang mga follower.

JM de Guzman tuloy ang pagsisilbi sa military

Tuluy-tuloy ang pasisilbi ni JM de Guzman sa military sa gitna ng umeere niyang serye, ang “Init Sa Magdamag” na pinagbibidahan din nina Yam Concepcion at Gerald Anderson.

Napabilang si JM sa mga instructor ng mga bagong trainee reservist.

Pinoste ni JM ang ilang larawan na kuha sa open field kung saan ginaganap ang training ng mga bagong batch ng reservist.

“Air force reservist FTX (VRI) Voluntary Reservist Instructor proud of our new breed Airforce reservists,” sabi ni JM.

Pag naipatupad na ang ROTC sa mga senior high, posibleng ipadala ang mga celebrity na gaya ni JM, Arci Muñoz, Winwyn Marquez, Gerald Anderson, Rocco Nacino, Dingdong Dantes at iba pa, para maging image model sa mga kabataan.

KC, Piolo movie hiling ng mga fan

Babalik na kaya sa showbiz si KC Concepcion, partikular na sa acting?

Nakakaramdam na ng pagkasabik si KC sa dating buhay sa showbiz.

Biglang napa-throwback si KC at nakaramdam nga ng pangungulila sa buhay-artista niya.

“Teka lang, parang nami-miss ko na talaga ang buhay artista ah,” sabi ni KC.

Ikinatuwa naman ito ng kanyang mga fan. At siyempre, hiling nila ang movie with Piolo Pascual.