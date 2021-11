Heart niyabang P1.5M hikaw

Ang yaman talaga ni Heart Evangelista. Isang katotohanang hindi niya tinatago sa mga tagahanga, dahil para sa kanya ay nagbibigay ito ng motivation, inspiration sa lahat, lalo na sa mga nangangarap na maging katulad niya.

May mga nagsasabing insensitive ang Kapuso actress dahil parang iniinggit niya ang iba, pero dedma na lang si Heart.

‘Yung pinoste niyang hikaw na Bulgari, alam niyo ba kung magkano ‘yon? Well, hindi lang naman bababa sa isang P1M yon.

Tarusshhh! Ang hikaw na tinawag na “serpent” ay white gold at 2.08 diamond studded.

May halaga itong 30,000 USD sa international market, na ang katumbas sa Philippine peso ay 1.513.185 million.

Isa lang ito sa Serpent collection ni Heart ng Bulgari, na ang isa ay diamond studded na necklace.

Pinakita na ito ng aktres sa kanyang mga naunang Instagram post, at sa vlog niya ng kanyang mga jewelry, na sinabi niyang nasa safety box ng bangko ang lahat ng kanyang mga multi-million worth na mga alahas.

Anyway, tweet ni Heart na paborito niya ang nasabing hikaw, na ginamit din niya sa taping ng serye niya sa GMA-7 na “I Left My Heart in Sorsogon”.

Kelsey sabik nang magpaboso sa Boracay

Miss na miss pa rin talaga ni Kelsey Merritt ang Pilipinas.

“There’s no place like home,” sabi ng Pinay international model.

Babalik nga ng bansa si Kelsey. Makikita ang photo ng modelo sa Instagram na naka-two piece bikini sa Boracay, na kuha sa huling bakasyon niya sa isla.

“So excited because I booked my flight home to the Philippines in a few weeks. I’m coming home!” sabi ni Kelsey.

Asahang maglulunoy sa dagat ng Pilipinas si Kelsey, at mabobosohan na naman siya ng kalikasan.

Maymay na-ban sa FB

Sinusulat ang item na ito hindi pa nareresolba ni Maymay Entrata ang isyu niya sa Facebook. Humingi ng saklolo si Maymay sa kanyang nga follower dahil hindi niya magamit ang kanyang FB page.

“Hi mga bai, apat na araw na yata akong di makapag-post sa FB page ko. Laging naka “post failed” may alam po ba kayo para solusyonan ito? Salamat,” sabi ni Maymay.

Tumugon naman ang mga netizen at tinuro kay Maymay ang dapat gawin. Kaya lang bigo pa rin ang Kapamilya star.

Pinaniniwalaan na ni Maymay na maaring banned siya sa FB.

“Na-try ko na ho ‘yung mga suggestions. Pero wala pa rin. Baka ban ako sa FB talaga,” sabi pa ni Maymay.

Importante kay Maymay ang FB lalo at kailangan niyang ma-sustain ang promo ng kanyang single na “Amakabogera” at iba pang kaganapan sa kanyang karera.

Kim madalang sabihang mabait

Biruin mo, sa tinagal-tagal na ni Kim Chiu sa industry, madalang pa siyang makatanggap ng mga papuri sa mga netizen na tumutukoy sa kanyang personalidad o ugali.

Si Kim mismo ang nagsabi sa kanyang reply tweet na hindi araw-araw na nakakatatanggap siya ng magagandang comment tungkol sa kanyang ugali.

Sabi ni @fran121584, “Mahal kita @prinsesachinita everyday Bait bait. Mapagpakumbaba sa kabila ng pagiging Kim Chiu ka na! Lagi mo kaming pinatatawa.”

Nagbigay saya kay Kim ang deskripsyon na ito, kaya ang tugon niya,

“Not everyday I get to read message like this from a random person. Thank you.”

In fairness naman, base sa mga nakakasama ni Kim, mabait talaga ito.

Matatandaang halos itaob ni Kim ang kaban ng kanyang yaman noong mag-donate siya noong nakaraang taon dahil sa pandemya.