Heart nanganganib buhay sa P5.7M alahas

Winarningan si Heart Evangelista ng kanyang mga fan, matapos niyang i-post ang Bulgari necklace na puno ng diamond sa Instagram. Nag-alala ang mga fan ni Heart na posibleng pag-intresan ng mga magnanakaw ang kanyang mga alahas, partikular na ang nasabing jewelry branded piece.

Baka nga raw malagay sa peligro ang kanyang buhay pati na ang iba niyang mga kasamahan sa bahay.

Ayon sa mga comment ng mga nakakaalam ng halaga ng alahas, isa itong serpenti viper necklace na nagkakahalaga ng $118,000 o P5.7M.

Pero ang ilan naman ay nagsabing alam ni Heart ang magiging balik nito sa pag-post ng kanyang mga yaman, kaya hindi dapat maga-alala ang mga fan nito.

Insured nga raw angl ahat ng mga alahas ni Heart.

Pasas ni Andi tinakpan ni Philmar

Prinotektahan ni Philmar Alipayo ang dyowang si Andi Eigenmann sa pinoste nitong larawan. Ayaw ni Philmar na mabastos, mabatikos at posibleng malaswa si Andi sa itsura nito.

Masisilip sa Instagram ni Philmar na nag-smack kiss sila ni Andi habang nagpapadede ang huli ng sanggol.

Tinakpan at nilagyan ng white paint ni Philmar ang ‘utong’ ni Andi para mapanatili ang privacy sa katawan nito at respeto ng mga tagahanga ng aktres.

Bagamat, hindi na isyu ang breastfeeding, pero maraming mga konserbatibo ang puwedeng batikusin si Andi sa paglalantad nito ng kanyang pasas.

***

Daniel ginamit ni Karla sa 1M video

Isang throwback video lang pala ang makakapagbigay kay Karla Estrada ng 1 million view, na matagal na niyang inaasam.

Siyempre, katuwang ni Karla sa tagumpay ang anak na si Daniel Padilla na sa video ay baby pa at karga-karga ni Karla.

Ilang araw na ngang nakaposte sa Instagram ni Karla ang video ng guesting niya sa isang ABS-CBN show, at inilahad niya ang sakripisyo at kaligayahan niya bilang ina.

Pinoste ni Karla ang malaking pasasalamat niya sa 1.032 million view na nakuha ng nasabing video. Marami ring nakuhang good vibes na comment si Karla mula sa mga fan.

Maliwanag na nai-enjoy ni Karla ang pagsakay sa kasikatan ni Daniel sa social media, samantalang tamad naman ang aktor mag-post sa kanyang account.

***

Malabong mamulubi

KC panalo negosyo, investment

Hindi mauubusan ng pera si KC Concepcion lalo at tuluy-tuloy ang pagdi-design at pagbebenta niya ng kanyang mga alahas. Inilabas ni KC ang bagong collection niya ng mga alahas mula sa design series na Avec Moi.

Pinoste ni KC sa Instagram ang larawan ng singsing na may black resin, black diamond petals at rose gold, at nangangahulugan `yon na aktibo at mabenta ang negosyo ng aktres.

Marami na raw ang nakabili ng piece na `yon, at ayon kay KC ay maglalabas pa siya ng ibang piraso na mas malaki sa pinoste niya. May katerno rin itong hikaw at necklace.

Kaya nga hindi talaga matutuyo ang kaban ng yaman ni KC kahit hindi mag-artista dahil bukod sa mga investment niya, pangmayaman ang mga negosyo niya.