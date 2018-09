Heart nakipagkabugan kina Paris Hilton, Gigi Hadid, Kendall Jenner sa Elle mag

Nakipagsabayan si Heart Evangelista sa ilang kilalang personalidad sa pag-awra sa red carpet ng nakaraangg Harper’s Bazaar’s ICONS Party 2018 sa New York ­Fashion Week.

Inilabas ng Kapuso Sweetheart ang pagi­ging fashion icon niya sa suot na damit na gawa ng designer na si Mark Bumgarner. Kaya nag-­landing siya sa listahan ng Elle magazine na isa sa may best dressed looks, huh!

Isa si Heart sa mga 44 attendee na na-feature kasama sina Paris Hilton, models na sina Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima at singer na si Christina Aguilera.

Sa kanyang Instagram, ipinakita ni Heart ang suot na damit at talaga namang tinodo niya ang pagiging fashion icon niya na sinamahan niya ng caption na, “Full-wattage glam in @markbumgarner #BAZAAR Icons #NYFW.”

Kelsey pumalag sa nagsabing hindi siya Pinoy

Lutang pa ang pakiramdam ni Kelsey Merrit matapos rumampa sa nakaraang Victoria Secret’s fashion show. Siya kasi ang kauna-unahang Filipina na naging bahagi ng sosyal na event ng sikat na brand.

‘Yun nga lang, tila may natanggap siya na hindi magandang komento kaya naman may hugot siya sa isang tweet para sabihing Filipina siya.

“Pinanganak ako sa Pilipinas at lumaki ako sa Pampanga. Tinapos ko ang pag-aaral ko sa Manila bago lumipad sa US last year.

“Mas Pinoy pa dugo ko kesa sa mga ‘pure’ na hindi pa nakakatapak sa Pilipinas. I love my country and I’m proud where I came from,” tweet ni Kelsey.