Heart mopagawas og lipstick collection

By jess campos

Adunay bag-ong gikabisihan si Kapuso actress Heart Evangelista.

Human sa iyang malampuson nga pagpakita sa usa ka bag brand, usa ka international movie sa China ug creative director position sa local clothing company, gisudlan na usab ni Heart ang L’Oreal alang sa usa ka lipstick collection diin gipakita ang iyang mga painting.

Super flattered matud pa ni Heart dihang gitanyag kaniya ang lipstick collection.

“It will be featuring my painting on the lipsticks and on this amazing box. I totally love the brand and I’m super flattered when they asked me to collaborate with them,” saad ni Heart sa isang panayam ng Preview.