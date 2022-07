Heart mistulang prinsesa sa Thailand

Mula Paris, Italy, tumawid na ang kasikatan ni Heart Evangelista sa Thailand.

Mistulang prinsesa ng royal family sa Asia ang dating ni Heart sa dinaluhang event sa Krabi, Thailand.

Naimbitahan si Heart sa event ng luxury brand na Tiffany sa Thailand.

Namukod-tangi ang ganda ng Pinay actress sa okasyon sa suot na purple strapless gown.

Sa mga larawan na katabi niya ang ibang mga babae, angat na angat ang ganda ni Heart. Ang bongga ni Heart, na kachika ang mga ‘who’s who’ sa Thailand.

At ang isa pang nakakawindang ay ang video kung saan nagmistulang Hollywood star si Heart sa Thailand, na pinagkaguluhan siya ng mga kapwa niya invited guests.

Tinuturing na malaking digital media influencer si Heart sa global fashion industry, at kailangan ng kanyang presensiya sa mga fashion show, luxury brand event, para makahakot ng media mileage.

Kaya ba ito ng ibang mga Pinoy star? Syempre, hindi!

Milyon-milyon ang nagastos na ni Heart para maabot ang kanyang estado, noh!

***

Arci nagpalipad ng eroplano

Nauubusan na ng pagkakabalahan si Arci Munoz na hanggang sa plano pa lang ang kanyang pagbabalik showbiz, kahit may mga alok siya.

Nagsawa na ang actress at military reservist sa pagtu-tour abroad, at paglangoy sa mga dagat ng Pilipinas, kaya ang pagpapalipad na muna ng eroplano ang napagtripan niyang gawin.

Gusto yata ni Arci na malibot sa ere ang mga isla ng bansa, kaya napagdesisyunan niyang mag-aral para maging piloto.

Nasa Instagram ni Arci ang unang araw ng training niya sa pagpi-piloto.

Mapapanood sa video ang pagpapalipad ng eroplano, katabi ang licensed pilot.

“Be a woman who is rise above the ground breaking norms reach for yer dreams and be whoever you wanna be cos sky is ze limit!!! Feeling enthusiastic about my #pilot journey! Thank you for spreading my wings @topflite.academy,” sabi ni Arci.

***

Kiray pinaulanan ng datung ang tama

Hindi mayaman, hindi rin naman malaking artista, pero pagdating sa pamilya handang ubusin ni Kiray Celis ang kanyang savings, mapasaya lang ang kanyang magulang.

Tumataginting na P63K ang regalo ni Kiray sa kanyang tatay para sa 63rd birthday celebration nito. Bukod pa ang dalawang alahas na sponsored gift din ng komedyante sa ama.

Nasa video post ni Kiray ang pasurpresa niya sa ama, kung saan tatlong cake ang nasa harap nito, para basagin (gawa sa matigas na fondant), kung saan nandoon ang P63K.

Kitang-kita sa reaksyon ng matanda ang kasiyahan habang winawagayway ang pera.

“63K sa 63 years old birthday boy! Maubos man ang ipon ko sa kakapa- money cake sa inyo every birthday niyo ni Mama, okey lang. Sobrang thankful at blessed ako taon-taon na nadadagdagan lagi buhay niyo. Mahal ko kayo papa at mama,” sabi ni Kiray.