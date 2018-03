Heart mas agresibo, daring ngayon

Tutok na si Heart Evangelista at Sen. Chiz Escudero sa pagbuo ng baby ngayon. Kaya hindi na muna makikita sa telebisyon si Heart na umaarte.

Pero, hindi naman siya puwedeng ikulong lang sa bahay, kaya ang pagpi-paint, pagsu-shoot ng mga bagong endorsement, at mga bagong adbokasiya ang madalas niyang gawin.

Mag-i-expire na rin ang kontrata ni Heart sa GMA 7. At bagama’t sinabihan na siya ng GMA na puwede siyang magpahinga, kailangan pa rin daw na pumirma siya ng kontrata. Pero, ang magka-baby talaga ang priority ni Heart.

Anyway, excited na si Heart sa kanyang painting exhibit sa March 27 to April 12, ang Love Marie: In Full Bloom sa New Art Exhibit at Artist Space, Ayala Museum.

Mas malalim raw ang subject niya nga­yon. Mas aggressive, daring at may sariling tatak na bilang artist si Heart.

“I think it’s because I’ve found myself and I’m now more sure of the paths I want to take. I have also become more comfortable in baring more of myself and in every decision that I now make, I can go all out and give it all my heart and soul towards full self-actualization,” sey pa ni Heart.

At this year ay bubuksan na rin ang negosyo ni Heart, ang home and bag line na Love Marie x Maison. Siya mismo ang magde-design ng mga home and bag lines na matagal na niyang pinag-aralan at pinagplanuhan. Mapapanood na rin ang mga endorsement niya na ang latest ay ang Nescafe Gold.

Gerard at Pablo patayan hanggang wakas

Kaloka ang bagong action thriller movie na pinagbibidahan ni Gerard Butler, ang Den of Thieves, dahil matinding salpukan talaga ang mga eksena sa pagitan ng mga pulis at magnanakaw, ha!

Tungkol nga ito sa magkakonektang buhay ng mga The Regulators, isang elite unit ng L.A. County She­riff’s Department; at ng The Outlaws, ang pinakamatagumpay na grupo ng mga magnanakaw sa L.A.

Si Gerad ay si Big Nick O’Brien, na gagawin ang lahat mapigilan lang ang mga The Outlaws sa paggawa ng krimen. Ang Outlaws naman ay pinangungunahan ng kalmadong si Ray Merriman (Pablo Schreiber).

Tatangkaing pasukin ng Outlaws leader na si Merriman ang Los Angeles branch ng Federal Reserve at nakawin ang 30 milyong dolyar na halaga ng mga unfit U.S. currency, bago ito sirain. Magnanakaw sila ng pera na walang mag-aabalang hanapin.

At sa paghaharap at engkuwentro ng Regulators at Outlaws, malalaman nila na wala sa kanila ang lalaban ng patas. Walang bida at kontrabida sa kanilang labanan. Lakas laban sa lakas, hanggang umabot sa exciting at hindi inaasahang katapusan.

Palabas na ang Den of Thieves sa mga sinehan sa March 14. Ito ay handog ng Viva International Pictures at MVP Entertainment.