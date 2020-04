Heart mahigit 200 pamilya na ang natulungan

Umaabot na sa mahigit 200 katao o pamilya na ang natutulungan ni Heart Evangelista sa pagpapadala niya ng pera, pagkain, gamot at kung ano-ano pa, sa mga kapuspalad.

Mula nga noong magsimula ang enhance community quarantine ay nagsimula na rin siyang tugunan ang mga pangangailangan ng mga humihingi sa kanya ng tulong.

At sa mensahe niya ay nanawagan pa si Heart sa kung sino pa ang nangangailangan ay magsabi lang sa kanya sa pamamagitan ng direct message sa kanyang Twitter account.

“If I can do anything to all to help, please follow my twitter account @?heart021485. May priorities are of course those who are in really bad situations and in immediate need—medical issues and mothers that are in dire need of milk. Like how the saying goes. “We can’t help everyone but everyone can help someone.” I too just want to be able to help out in my own little ways,” sabi pa ni Heart.

Maging ang mga military frontliner ay nabibigyan din ng tulong ni Heart.

Kaya sabi nga ay puwede na ring ilagay sa pedestal si Heart at sambahin ang kanyang kabayanihan gaya ni Angel Locsin na hindi naman public servant pero malaki ang malasakit sa mga nangangailangan. (Rey Pumaloy)