Heart kinuyog sa pagsuporta sa SOGIE Bill, LGBT

Hot topic pa rin ngayon sa social media ang SOGIE (Sexual Orientation and Gender Identity and Expression) Equality Bill na ipinaglalaban ng LGBTQ+ community, pati na ng viral transgender na si Gretchen Diez.

Marami ngang netizen ang may kani-kanilang sentimyento kaugnay sa isyu na ito.

Pero, pagdating naman sa mga sikat na personalidad, numero uno na sumusuporta riyan ang sikat na impersonator na si Kaladkaren Davila, kung saan sinamahan pa niya si Diez na maghain ng reklamo sa Quezon City Hall kamakailan.

Hindi rin nagpahuli ang fashion icon-actress na si Heart Evangelista. Ibinahagi nito sa kanyang Instagram ang pagiging pabor nito sa SOGIE Bill. Dumalo nga sa isang event si Heart na may kinalaman sa pagtataguyod ng SOGIE Bill, at mas malinaw nga ang pagiging pabor nito sa panukala. Naka-implementa ito sa kanyang OOTD (outfit of the day) na white top at rainbow skirt habang naka-display sa likod niya ang salitang “Equality Night”.

“Equality is everything. (rainbow emoji) I am #ComingOut4Equality to support the SOGIE Equality Bill to protect the rights and welfare of the LGBTQ+ community. A little goes a long a way. Our support means the world!” saad ni Heart sa kanyang caption.

Umani ito ng samu’t saring reaksyon sa mga fan at karamihan nga dito ay mga negatibong komento, sinasabing nadismaya sila sa naging stand ng aktres.

“Why do you have to politicize your wonderful and beautiful social media account? Disappointed and turned off!”

“NO TO SOGIE BILL.. Disappointed…unfollow.”

‘Yan nga at marami pang iba ang naging reaksyon ng mga fan sa post ng aktres tungkol sa kanyang pagsuporta sa SOGIE Equality Bill. (Athena Yap)