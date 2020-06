Heart kinuhang endorser ng sikat na int’l bag

Hindi naging balakid ang pandemic sa karisma ni Heart Evangelista sa mga luxury, signature item, dahil isang kilalang brand ang kumuha sa kanya bilang model, endorser.

Nakabalandra sa Instagram niya na napapalibutan siya ng mga white bond paper na may nakasulat na Dior. At sa larawan na hawak-hawak ni Heart ay makikita ang bagong labas na handbag ng Christian Dior na “Bobby” ang pangalan.

Ibinalita ni Heart ang pagkakaroon niya ng collaboration sa designer bag at sa pagpili sa kanya nito para sa project.

“This fall 202, @diro unveils Bobby, a symbol of timeless modernity, and an ode to Christian Diors beloved Dog. Thank you to the Dior Team for choosing me to be part of this wonderful project,” sey ni Heart.

Ipinagmamalaki ni Heart ang kanyang pagiging Filipina sa project na ito. (Rey Pumaloy)