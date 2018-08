Heart kabogera talaga, endorser ng luxury French label

Winner na naman si Heart Evangelista. Ang pagi­ging fashionista nga niya ang kusang nagdadala sa kanya sa tagumpay.

Well, sino nga ba ang mag-aakala na ang isang Filipina na katulad niya ay magiging endorser/ambassadress ng isang bonggang produkto sa Europe.

Hindi nga maawat ang kaligahayan kay Heart nung i-announce niyang finally ay bahagi na siya ng isang sosyal na produkto sa ibang bansa.

Heto ang chika ni Heart:

“Surprise! From Paris with love. I am happy to formally announce that I am now officially part of the Sequoia Paris family. I remember passing by the Sequoia store along rue Saint Honore during my past trips to Paris, and being awe-struck at each of their stunning leather and handbags. Now it has come full circle! I am honored to be part of this luxury French label. I cannot wait to share more of this with you. #EuroLuxeHEARTSequoua.”

Well, sana nga ay magtuloy-tuloy ang pag­rampa ni Heart sa ibang bansa. Aba, malaking bagay para sa mga Filipino ang ganitong pagkakataon, ha!

Chris, Ayra hinamon ang Macasero brothers

Street genius pa rin ang peg ng I-Bilib ngayong Linggo sa GMA-7. At si Ayra Maria­no nga ang makakasala­muha nila.

Fresh from ‘Inday Will Always Love You’ Ayra Mariano­ joins Chris Tiu, James and Roadfill in how to make a cellphone charger powered by a bicycle!

She and Chris also test the bravery of the Macasero brothers in the ‘Fire & Ice Pre-conditioning Experiment’.

In “Bili­babols,” celebrities battle it out in the pingpong ball U-turn competition.

Also, the Street Genius team determines which beauty parlor product is the most explosive in propelling a bar of soap farthest from a special cannon.

Their team also disco­vers the effect of heating a styrofoam cup inside a pressure cooker.

Lastly, in “Huling­ Hirit,” the gang displays its creati­vity by decorating simple number figures with colourful illustrations.

All these on your favorite science show every Sunday morning on GMA!

Boobs ni Kim super busog

Kaaliw itong isa sa mga kontrabida ni Barbie Forteza sa Inday Will Always Love You na si Kim Rodriguez. Na abalang-abala ngayon sa pagpu-promote ng isang event sa World Trade Center.

Kaaliw siya dahil sinigurado niyang mababasa mo ang pinost niya sa kanyang Instagram account. Eh kasi naman, ang gina­mit niyang photo ay ang kaseksihan niya, ha!

Bazaar ang pino-promote niya, at tama lang naman na suutin talaga niya ang isang item, tulad ng 2 piece bikini, para mas maging effective na ma-endorse niya.

Well, isa nga si Kim sa noon pa man ay palaban na talaga sa pagpapakita ng kaseksihan niya. At noon pa man, ang mala­king boobs na niya ang agaw-pansin kapag kaharap mo siya.

Nung una siyang pinakilala sa showbiz, pagkatahi-tahimik, na akala mo hindi maka­basag-pinggan. Pero ngayong dalaga na siya, lumabas na ang katotohanan, na yes, tulad din siya ng ibang kababaihan, na gusto ring ipasi­lip kung ano ang meron sila.

Eh, si Kim pa ba, na sobra-sobra nga sa laki ang katangian niya, na inaasam-asam ng mara­ming kababaihan, at pantasya ng mga kalalakihan.